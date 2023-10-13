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Неизвестные напали на сотрудника посольства Израиля в Пекине

Неизвестный нанес ножевое ранение сотруднику посольства Израиля в Пекине

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Pexels

Неизвестный нанес ножевое ранение сотруднику посольства Израиля в Пекине. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается врачами как стабильное.

Других подробностей не приводится.

На этой неделе официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин выступает против эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей обеих стран должно быть прекращение огня и защита гражданского населения.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в тот же день ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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