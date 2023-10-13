Военный эксперт: США легко бросят Украину ради Израиля

Военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в настоящее время разворачивается завершающий этап противостояния Москвы и Киева. По мнению собеседника, украинский лидер пошел на хитрость ради сохранения западной помощи.

«В Киеве сейчас наблюдается легкая паника. Там боятся, что Америка может сместить акцент своего внимания и сконцентрироваться на помощи Израилю. Поэтому Зеленский сегодня в виде намеков обещает, что победа уже якобы близка, что, дескать, дайте нам еще немножко снарядов, техники и денег, и все будет», — отметил Липовой.

Он добавил, что президент Украины беспокоится еще и из-за того, что Киев поймали за руку на торговле западным оружием.

В интервью румынскому изданию Dig24 Зеленский заявил, что Украина находится в «последней части» военного конфликта с Россией. При этом он признал, что боевые действия в Израиле могут отвлечь внимание от событий в его стране.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление украинского лидера, подчеркнул, что эти слова можно трактовать как признание безысходности.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об усталости жителей стран Запада от Зеленского и Украины.