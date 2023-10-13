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Путин прибыл на заседание Совета глав стран СНГ

Путин прибыл на заседание Совета глав государств СНГ в Бишкеке

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Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое проходит в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Об этом сообщает ТАСС.

Как ожидается, на заседании будут присутствовать президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог посетить заседание.

Госрезиденция «Ала-Арча» («Пестрый можжевельник») находится в селе Чон-Арык в 41 км от Бишкека.

Утром 13 октября Путин провел переговоры с прибывшим в Бишкек президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили развитие двусторонних отношений в различных областях, а также затронули вопросы региональной безопасности, касающиеся в первую очередь обстановки на границе Таджикистана с Афганистаном.

Кроме того, Путин и Рахмон затронули вопросы, касающиеся функционирования в Таджикистане крупнейшей 201-й российской военной базы, которую считают одним из ключевых факторов стабильности в регионе.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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