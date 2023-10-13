Глава Евродипломатии Боррель заявил, что ЕС не признает независимость Тайваня

Европейский союз не признает Тайвань независимым государством, но выступает за то, чтобы продолжать поддерживать связи с ним. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель в авторской статье для китайской газеты South China Morning Post.

Боррель подчеркнул, что в истории с Тайванем не должно быть места запугиванию, принуждению и провокациям как со стороны Тайваня, так и Пекина, не должно быть применения сил.

При этом он отметил, что Европейский союз выступает за двусторонние связи с Тайванем, которые не подразумевают какого-либо политического признания независимости, и призывает к урегулированию напряженности посредством дипломатии.

Жозеп Боррель с 12 по 14 октября находится с рабочим визитом в Пекине. Он встретится с рядом китайских политиков, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога Евросоюз-Китай.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.