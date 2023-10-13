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Постпред Израиля раскритиковал реакцию ООН на призыв к жителям Газы эвакуироваться

Постпред Израиля: реакция ООН на призыв к жителям Газы об эвакуации постыдная

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Fatima Shbair/AP

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал постыдной реакцию ООН на предписание властей страны к жителям Газы переместиться на юг сектора в течение суток, передает РИА Новости.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что Израиль информировал организацию о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа в течение одних суток. Однако ООН выразила опасения относительно возможных гуманитарных последствий такого перемещения.

«Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям сектора Газа является постыдной!»— заявил Эрдан.

По его словам, на протяжении многих лет организация закрывала глаза на вооружение радикального палестинского движения ХАМАС и использование им обычных людей и гражданской инфраструктуры в секторе Газа в качестве укрытия для своего оружия.

Эдан посетовал на то, что теперь вместо того, чтобы поддерживать Израиль, на граждан которых напал ХАМАС, ООН «читает проповеди» этой стране.

Постпред подчеркнул, что будет лучше, если ООН сейчас сосредоточится на возвращении заложников, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в тот же день ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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