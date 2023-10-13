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Байдена обвинили в покрытии коррупции на Украине

Сенатор Пол считает, что Байден пытается скрыть масштабы коррупции на Украине

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Manuel Balce Ceneta/AP

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол считает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден пытается скрыть масштабы коррупции на Украине, сообщает телеканал Fox News.

«Украина исторически обосновалась в списке самых коррумпированных стран», — заявил Пол.

Сенатор утверждает, что в распоряжении администрации президента США есть секретные доклады о растратах и коррупции на Украине, однако документы пока не обнародованы — Пол требует от Байдена создать инспекцию для контроля за расходованием американской финансовой помощи.

При этом Пол приводит в пример работу подобной комиссии в Афганистане, где были выявлены растраты в десятки миллиардов долларов.

Ранее член палаты представителей США Энди Биггс сообщил, что поддержка Украины в обеих палатах конгресса США постоянно падает.

Он отметил, что снижение поддержки особенно заметно среди членов палаты представителей, где доминируют республиканцы. Как считает Биггс, Киев не сможет добиться увеличения поддержки и поставок вооружений из Соединенных Штатов из-за провала летнего контрнаступления.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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