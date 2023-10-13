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В Австрии оценили глобальность кризиса на Ближнем Востоке

Экс-глава МИД Австрии: кризис на Ближнем Востоке глобальнее, чем на Украине

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Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

Кризис на Ближнем Востоке является более глобальным вопросом, нежели конфликт на Украине. Такое мнение высказала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, чьи слова передает РИА Новости.

«Это гораздо более глобальный вопрос, чем украинский», — отметила экс-министр на полях Российской энергетической недели.

По мнению Кнайсль, все происходящее на Ближнем Востоке мгновенно отражается в средствах массовой информации.

«Когда что-то там происходит, все выходят на улицы: от Индонезии до Буркина-Фасо», — подчеркнула она.

Тысячи радикалов ХАМАС вторглись на территорию Израиля 7 октября, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Авиация страны нанесла удары по элитному подразделению ХАМАС «Нохба», участвовавшему в масштабной атаке Израиля 7 октября. Из сектора Газа одно за другим приходят сообщения о гибели высокопоставленных руководителей исламистских группировок. До сих пор остается неизвестной судьба заложников — граждан Израиля, их число может достигать 150.

«Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Ранее в Израиле оценили риски обострения конфликта с «Хезболлой».

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