В Польше выразили недовольство общением Украины с Евросоюзом

Польские чиновники недовольны тем, что Киев самостоятельно ведет переговоры с Евросоюзом, игнорируя посредничество Варшавы. Об этом сообщает издание Japan Times, ссылаясь на мнения экспертов.

По словам директора Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаля Барановского, некоторые чиновники Польши называют отношения с Украиной «неудачным романом». Они также считают, что действия Киева являются предательством.

Эксперт подчеркивает, что напряжение в отношениях двух государств в дальнейшем могут стать проблемой для Вашингтона. Он отметил, что сотрудничество Украины и Польши является элементом безопасности в Европе.

Руководитель польского аналитического центра ECFR Петр Бурас считает, что из-за низкого влияния Польши в Евросоюзе ее участие в отношениях Киева с Европой является контрпродуктивным.

До этого кандидат в депутаты польского сейма от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка сообщила, что Варшава выставит Украине счет и поставит ряд условий за помощь, которую польская сторона оказала Киеву.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.