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Зять Эрдогана упрекнул главу Еврокомиссии в лицемерии

Совладелец турецкой Baykar обвинил еврокомиссара фон дер Ляйен в лукавстве

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Johanna Geron/Reuters

Совладелец турецкой компании Baykar, производящей беспилотники Bayraktar, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сельчук Байрактар в соцсети X (ранее Twitter) обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в лукавстве.

Байрактар перепостил публикацию портала Clash Report с комментариями еврокомиссара по поводу конфликта на Украине и на Ближнем Востоке.

В его сообщении указывается, что фон дер Ляйен называла военными преступлениями российские удары по объектам инфраструктуры Украины, подразумевая то, что мужчины, женщины и дети останутся без воды и электричества с приближением зимы. Однако в то же время глава Европейской комиссии отметила, что Израиль имеет право защищаться. В свою очередь израильская сторона перекрыла водоснабжение, энергоснабжение и топливные поставки в сектор Газа, нанося тем самым сокрушительные удары по территории анклава.

«Как нарисовать идеальную картину лицемерия», — прокомментировал Байрактар.

Год назад Байрактар заявил, что ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой сверхзвуковой ракеты Турции. Это стало первым испытанием сверхзвуковой ракеты в Турции.

Ранее в Турции испытали новый Bayraktar.

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