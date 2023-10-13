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В МИД прокомментировали заявление США о нежелении воевать за Израиль

Захарова заявила, что последствия войны на Ближнем Востоке будут разгребать остальные

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Jacquelyn Martin/AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что последствия войны на Ближнем Востоке будут разгребать остальные страны, а не Соединенные Штаты.

Таким образом она прокомментировала заявление, что Белый дом не намерен направлять в Израиль военные силы для участия в конфликте с Палестиной.

«Так сказать, что могли - уже сделали. Теперь, как впрочем и всегда, разгребать будут все остальные <...> И так каждый раз. Исключительные наделают делов в «прекрасном саду», а «джунглям» мучиться от зловония и убирать за цивилизованными», — пишет Захарова.

Она привела в пример мировой финансовый кризис 2008 года, когда из-за обвала американского рынка недвижимости произошло обрушение мировой экономической системы, которое продолжалось несколько месяцев, и с которым получилось справиться только образованием группы G20.

Ранее в Пентагоне рассказали об условиях для Израиля по применению американского оружия.

Ранее сообщалось, что США испытывают сложности с поставками оружия Украине и Израилю.

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