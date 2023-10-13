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В ФРГ предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков»

В бундестаге предложили давать награды за информацию о ЧП на «Северных потоках»

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Global Look Press

Партия «Альтернатива для Германии» предложила выдавать награды за информацию о теракте на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток--2». Об это рассказал депутат бундестага Евгений Шмидт, чьи слова приводит газета «Известия».

Он заявил, что власти Германии не желают проводить настоящее расследование диверсии и восстанавливать трубопровод, поэтому депутаты предложили правительству ФРГ выделить средства для вознаграждения лиц, которые предоставили сведения, имеющие ценность для выяснения истинных причин инцидента. По словам Шмидта, если расследование зашло в тупик, смысл выдачи вознаграждения кратно возрастает.

«Генеральная прокуратура имеет право назначать награду за информацию по тем или иным резонансным преступлениям», — подчеркнул парламентарий.

Вынесение на голосование в бундестаге станет возможно после согласования партией, заключил депутат.

До этого в НАТО рассказали о расследовании ЧП на газопроводе между Финляндией и Эстонией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о поддержке Финляндии и Эстонии в расследовании повреждения газопровода.

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