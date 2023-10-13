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Экс-аналитик Пентагона предсказала потерю интереса США к Украине

Подполковник Квятковски: Украина лишится интереса США из-за Израиля

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Kevin Lamarque/Reuters

Бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявила, что палестино-израильский конфликт ускорит снижение интереса руководства Соединенных Штатов к Украине.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») больше не будет в центре внимания», — спрогнозировала она.

Экс-сотрудник американского оборонного ведомства предположила, что день начала конфликта в Израиле стал худшим для украинского лидера, и американский интерес к Украине уже вряд ли достигнет того жен уровня, что и раньше.

Эксперт предположила, что западное оружие, отправляемое Киеву, сейчас оказалось в руках солдат палестинкой радикальной группировки ХАМАС. По мнению Квятковски, США вновь повторяют свои ошибки, поставляя вооружение одной стране и после понимая, что данное оружие применяется в третьей стране.

До этого Квятковски говорила, что США хотят избавиться от старых запасов кассетных бомб посредством переправки их на Украину.

Ранее политик заявил о стремлении США извлечь максимальную выгоду от конфликта на Украине.

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