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В Испании назвали неподобающим визит Зеленского на заседание НАТО

El Mundo: Зеленский обеспокоен возникшим интересом США к Израилю

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Olivier Matthys/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на совещание глав оборонных ведомств стран НАТО из-за опасений по поводу прекращения помощи республике от США. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

«Поездка <...> обусловлена ​​крайней тревогой, которая преследует Киев в эти дни», — сказано в статье.

Первоначально Зеленского беспокоит, что палестино-израильский конфликт в конечном итоге «перетянет» внимание не только средств массовой информации, но и министерств иностранных дел, в том числе американского.

В публикации отмечается странность того, что украинский лидер внезапно покинул свою страну «ради того, что, как правило, делают те, кто ниже президента по рангу».

Зеленский 11 октября неожиданно посетил штаб-квартиру НАТО, расположенную в Брюсселе, и принял участие в заседании министров обороны стран — участниц организации.

Ранее Гагин раскрыл главную выгоду Зеленского.

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