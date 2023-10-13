Во Франции заявили, что Израиль обязан избегать жертв среди гражданского населения

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль избегать жертв среди гражданского населения сектора Газа, признав право принимать защитные меры, сообщает ТАСС.

«Мы выражаем солидарность с Израилем и народом этой страны в их законном ответе на террористические акты. Израиль вправе защищать себя, истребляя террористические группировки вроде ХАМАС за счет направленных действий, но сохраняя гражданское население, поскольку это долг демократической страны», — заявил Макрон, обращаясь к правительству Израиля.

Макрон добавил, что на террористические действия ХАМАС, которые привели к гибели более тысячи израильтян, должен быть дан жесткий и быстрый ответ. Однако ни в чем не виновные жители сектора Газа не должны страдать от действий ЦАХАЛ.

Ранее число жертв от израильских ударов по Газе достигло 1537.

Согласно информации палестинского Минздрава, еще 32 человека стали жертвами действий Армии обороны Израиля на Западном берегу.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.