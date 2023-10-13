Макрон заявил о беспощадности к расовой нетерпимости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о непримиримости Франции к проявлениям расовой ненависти в свете ситуации в Израиле и призвал французов сохранять единство. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе телеобращения к нации, которое было транслировано на официальном аккаунте Елисейского дворца, Макрон подчеркнул, что Франция всегда боролась и будет бороться за то, чтобы никто на ее территории не испытывал страха. Он отметил, что важно сохранять единство, чтобы передать послание мира и безопасности на Ближний Восток. Президент подчеркнул, что Франция будет беспощадна по отношению к тем, кто выражает расовую ненависть.

Макрон призвал не позволять «идеологические авантюры», которые могут имитировать и проецировать конфликт на Францию. Он отметил, что главная задача заключается в предотвращении стигматизации еврейского населения в стране и распространения ненавистнической риторики.

Президент также подчеркнул необходимость предотвращения распространения палестинско-израильского конфликта на другие страны региона.

12 октября стало известно, что в Лондоне временно закроют три еврейские школы.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.