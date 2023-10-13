Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Макрон заявил о беспощадности к расовой нетерпимости

Макрон заявил, что Франция из-за Израиля будет беспощадна к расовой нетерпимости

close
100%
Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о непримиримости Франции к проявлениям расовой ненависти в свете ситуации в Израиле и призвал французов сохранять единство. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе телеобращения к нации, которое было транслировано на официальном аккаунте Елисейского дворца, Макрон подчеркнул, что Франция всегда боролась и будет бороться за то, чтобы никто на ее территории не испытывал страха. Он отметил, что важно сохранять единство, чтобы передать послание мира и безопасности на Ближний Восток. Президент подчеркнул, что Франция будет беспощадна по отношению к тем, кто выражает расовую ненависть.

Макрон призвал не позволять «идеологические авантюры», которые могут имитировать и проецировать конфликт на Францию. Он отметил, что главная задача заключается в предотвращении стигматизации еврейского населения в стране и распространения ненавистнической риторики.

Президент также подчеркнул необходимость предотвращения распространения палестинско-израильского конфликта на другие страны региона.

12 октября стало известно, что в Лондоне временно закроют три еврейские школы.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий