Турцию поставили перед выбором между ЕС с НАТО и Россией с ХАМАС

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил на конференции Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Европы, организованной Дельфийским экономическим форумом в Брюсселе, что Турция должна сделать выбор между поддержкой Евросоюза, НАТО и их ценностей или стороной России, Ирана, ХАМАС и «Хезболлы». Он отметил, что все 27 стран ЕС единогласно признали право Израиля на самооборону, осудили террористическую атаку и ясно заявили, что терроризм не имеет оправдания. Об этом сообщает РИА Новости.

Схинас в беседе с президентом форума Симеоном Цомокосом подчеркнул, что Турция должна определиться, на чьей стороне истории она хочет быть: с Европейским Союзом, НАТО, их ценностями и духом Запада, или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ответ должен быть ясным.

В то же время он отметил, что Турция является ключевым партнером для обеспечения стабильности в Европе и регионе, особенно в областях иммиграции и торговли.

Тем не менее, лидер турецкой Новой партии благоденствия Фатих Эрбакан призвал власти Турции выслать посла Израиля в Анкаре и закрыть расположенные в республике военные базы США.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что единственным способом урегулировать текущий конфликт на Ближнем Востоке является признание Палестины независимым государством.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.