Глава правящей партии Грузии рассказал об импичменте президента страны

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвиняемой в нарушении конституции из-за ее визитов в страны Евросоюза без разрешения правительства, практически исключен, так как фракция «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» не сможет набрать 100 голосов из 150. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, голосование по импичменту должно состояться на следующей неделе.

Кобахидзе утверждает, что Зурабишвили «с надеждой на радикальную оппозицию нарушала конституцию». Он считает, что практически исключено собрать 100 голосов на голосовании по импичменту.

До этого депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Михаил Сарджвеладзе заявил, что парламент Грузии, вероятно, поддержит вынесение импичмента президенту Саломе Зурабишвили, если Конституционный суд (КС) сочтет ее виновной в нарушении основного закона страны.

По его словам, при решении КС сложно представить иной исход этого процесса.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.