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Джонсон признался, что остается русофилом

Экс-премьер Великобритании Джонсон заявил, что остается русофилом

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Hannah Mckay/Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью на украинском телеканале «Рада», что остается русофилом и восхищается русской культурой.

«Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, изменилось ли его отношение к русской культуре в нынешних условиях.

Бывший британский премьер также отметил, что продолжает поддерживать контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В 2017 году Джонсон на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым назвал себя «убежденным русофилом», который реально заинтересован в улучшении отношений с Москвой.

В сентябре политик призвал передать Украине американские ракеты большой дальности ATACMS, так как ВС РФ эффективно противодействуют РСЗО HIMARS.

До этого ирландский журналист медиахолдинга RT Чей Боуз заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter), что экс-премьер Великобритании заставил Зеленского отказаться от мирных переговоров с Россией, что привело к трагическим последствиям.

В июле Джонсон заявлял, что Запад должен проявить политическую силу воли и принять Украину в НАТО без условий и как можно скорее.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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