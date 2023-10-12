Названы сроки, в которые Байден запросит у конгресса помощь Украине и Израилю

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге, что американский президент Джо Байден направит конгрессу США запрос на оказание дополнительной крупной финансовой помощи Украине и Израилю на следующей неделе, передает ТАСС.

«Как он (Байден. — «Газета.Ru») сказал на прошлой, то есть на этой неделе, он представит на следующей неделе план дополнительного финансирования, которое будет запрашивать. Забегать вперед не хочу», — сказала она.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время брифинга, что Вашингтон будет оказывать помощь Киеву так долго, как сможет, но она не будет бесконечной.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен предпринимать активные попытки сдерживания любой возможной агрессии против Израиля.

Ранее в России оценили возможности Запада поддерживать Израиль и Украину одновременно.