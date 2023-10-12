Египет готов стать посредником между Израилем и Палестиной

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов стать посредником между Израилем и Палестиной без каких-либо условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетские телеканалы.

«Египет готов к посредничеству в координации с региональными сторонами без каких-либо условий», — заявил ас-Сиси.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти страны прорабатывают с Египтом вопрос об эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом дипломат рассказал в ходе круглого стола «Россия — Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества».

До этого Каир сообщил о планах начать переговоры с представителями движения ХАМАС об освобождении заложников. В первую очередь речь идет об иностранных гражданах и лицах с двойным гражданством, уточнил телеканал Al-Arabia со ссылкой на источники.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее в МИД Египта заявили, что США не должны поощрять боевые действия на Ближнем Востоке.