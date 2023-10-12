В МИД РФ прокомментировали атаку Израиля на аэропорты Сирии

В Министерстве иностранных дел России заявили, что считают авиаудары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии грубым нарушением суверенитета страны и базовых норм международного права. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права...» — говорится в сообщении МИД РФ.

Такие силовые акции в условиях обострения конфликта между Палестиной и Израилем чреваты крайне опасными последствиями и могут привести к вооруженной эскалации в масштабах региона, отмечается в заявлении.

Подобного развития событий нельзя допустить, подчеркнули в МИД России.

До этого сирийская газета Al-Watan сообщила, что Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Из-за обстрелов обе воздушные гавани приостановили прием и вылет самолетов. По предварительным данным, под обстрел попали взлетно-посадочные полосы, атака парализовала работу аэропортов. Позже стало известно, что в результате атаки они выведены из строя.

Ранее Сирия обвинила Израиль в эскалации после обстрела аэропортов.