Главы МИД РФ и Омана провели переговоры по конфликту в Израиле

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди телефонные переговоры, в ходе которых дипломаты обсудили израильско-палестинский конфликт. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств уделили основное внимание проблематике ближневосточного урегулирования в свете резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что главы МИД стран обсудили принятие срочных мер по прекращению огня.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что МИД РФ прорабатывает вопросы эвакуации граждан из зоны палестино-израильского конфликта совместно с властями Египта.

11 октября посол России в еврейском государстве Анатолий Викторов заявил, что находящимся в Израиле россиянам рекомендуется не дожидаться дальнейшего обострения обстановки в стране и уезжать оттуда первыми же рейсами. На следующий день число заявок на эвакуацию из сектора Газа превысило 550. По данным пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алии Зариповой, в этом списке есть граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Палестины.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.