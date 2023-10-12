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Кандидат в президенты США раскритиковал Трампа за слова о «Хезболле»

Кандидат в президенты США Десантис раскритиковал Трампа за слова о «Хезболле»

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Lynne Sladky/AP

Кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис в соцсети Х (ранее Twitter) раскритиковал Дональда Трампа за то, что он назвал группировку «Хезболла» «очень умной» и выразил недовольство в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как отметил Десантис, заявления Трампа прозвучали неуместно на фоне актов агрессии и захвата заложников группировкой ХАМАС на территории Израиля.

«… Поэтому абсурдно, что кто-либо, а тем более тот, кто баллотируется на пост президента, решает сейчас атаковать нашего друга и союзника, Израиль, и тем более восхвалять террористов «Хезболлы» как «очень умных», — написал Десантис.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен во совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты вступятся за Израиль в случае атаки на него других государств или террористов.

Также Энтони Блинкен заявил, что Израилю в борьбе с группировкой ХАМАС нужно избегать нанесения сопутствующего ущерба мирному населению вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Ранее в Израиле оценили риски обострения конфликта с «Хезболлой».

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