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Глава Пентагона Остин может посетить Израиль 13 октября

Haaretz: 13 октября ожидается визит главы Пентагона Остина в Израиль

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Pablo Martinez Monsivais/AP

Министр обороны США Ллойд Остин, вероятно, посетит Израиль 13 октября. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.

«Ожидается, что [глава Пентагона Ллойд] Остин в пятницу прибудет в Израиль», — указано в публикации.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

12 октября в Тель-Авиве состоялись переговоры американского государственного секретаря Энтони Блинкена и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Перед началом встречи глава правительства поблагодарил представителя Вашингтона за безоговорочную поддержку его страны.

В свою очередь, Блинкен крепко пожал руку Нетаньяху и приобнял его со словами поддержки. Он отметил, что США «никуда не уйдут».

После завершения встречи Блинкен и Нетаньяху провели пресс-конференцию, в ходе которой госсекретарь вновь подтвердил готовность американских властей всегда помогать Израилю. Также он заявил, что США обязательно вступятся за Израиль в случае атаки на него со стороны других государств.

В этот же день израильский премьер-министр созвонился с американским президентом Джо Байденом. Как уточнил Нетаньяху, этот телефонный разговор стал пятым по счету за последние шесть дней.

Ранее в Пентагоне оценили способность США одновременно поставлять вооружения на Украину и в Израиль.

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