Президент Палестины предложил путь разрешения арабо-израильского конфликта

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о необходимости перехода к политическим действиям для достижения мира, передает агентство WAFA.

В беседе с королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном он обсудил пути «прекращения тотальной агрессии против палестинского народа на Западном берегу [реки Иордан] и в секторе Газа».

«Президент Аббас подчеркнул необходимость перехода к политическим действиям для прекращения оккупации и достижения мира, <...> призвав к освобождению гражданских лиц, пленных», — сказал он.

Аббас также призвал к открытию срочных гуманитарных коридоров в секторе Газа и каналов для предоставления гуманитарной и медицинской помощи, водо- и электроснабжения жителей региона и открытия срочных гуманитарных коридоров в секторе Газа.

Утром 7 октября с территории сектора Газа начали массированный обстрел городов и населенных пунктов Израиля, затем бойцы палестинского движения ХАМАС проникли на территорию еврейского государства.

Армия обороны Израиля объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.