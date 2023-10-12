В Италии заявили, что НАТО не может вести переговоры с ХАМАС о заложниках

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что Североатлантический альянс не может вести переговоры с ХАМАС об освобождении заложников. По его словам, этим должны заниматься государства, у которых налажен диалог с радикальной организацией, пишет ТАСС со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

«Есть страны, которые ведут диалог с ХАМАС, им и надо пытаться найти решение этой драматической ситуации. Если есть какое-то место для переговоров о заложниках, этот вопрос не может решать НАТО», — заявил Крозетто.

12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные израильтяне не будут освобождены. По словам министра, Израиль не возобновит поставки топлива, воды и электроэнергии, пока радикалы движения ХАМАС не освободят всех израильских заложников.

До этого министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе призвали группировку ХАМАС немедленно освободить израильских заложников.

«Союзники по НАТО выразили солидарность с Израилем, ясно дав понять, что он имеет право соразмерно защищаться от актов террора», — говорится в сообщении.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.