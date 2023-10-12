Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Италии заявили, что НАТО не может вести переговоры с ХАМАС о заложниках

Глава МО Италии Крозетто: НАТО не может вести диалог с ХАМАС о заложниках

close
100%
Andrew Medichini/AP

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что Североатлантический альянс не может вести переговоры с ХАМАС об освобождении заложников. По его словам, этим должны заниматься государства, у которых налажен диалог с радикальной организацией, пишет ТАСС со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

«Есть страны, которые ведут диалог с ХАМАС, им и надо пытаться найти решение этой драматической ситуации. Если есть какое-то место для переговоров о заложниках, этот вопрос не может решать НАТО», — заявил Крозетто.

12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что сектор Газа будет оставаться в энергетической и гуманитарной блокаде, пока похищенные израильтяне не будут освобождены. По словам министра, Израиль не возобновит поставки топлива, воды и электроэнергии, пока радикалы движения ХАМАС не освободят всех израильских заложников.

До этого министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе призвали группировку ХАМАС немедленно освободить израильских заложников.

«Союзники по НАТО выразили солидарность с Израилем, ясно дав понять, что он имеет право соразмерно защищаться от актов террора», — говорится в сообщении.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий