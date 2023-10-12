В Белом доме сообщили о переговорах с Израилем по гуманитарным коридорам в Газе

Администрация президента США Джо Байдена и правительство Израиля обсуждают возможность создания гуманитарных коридоров для вывода людей из сектора Газа. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Файнер.

По его словам, одним из главных приоритетов работы Белого дома остается освобождение американских заложников. Речь идет о гражданах, которые оказались в плену у палестинского движения ХАМАС.

Советник президента уточнил, что Вашингтон уже направил в зону конфликта своих экспертов. Им предстоит провести консультации с представителями израильских властей по вопросу освобождения людей.

В то же время между США и Израилем налажен «прямой разговор» о выводе мирных жителей из сектора Газа. Сейчас стороны ищут пути для создания соответствующих коридоров, уточнил представитель Белого дома.

«Мы [США и Израиль] говорим о вариантах, таких как гуманитарные коридоры и безопасные зоны, о вариантах, при которых люди смогут выбраться из Газы», — подчеркнул Файнер.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.