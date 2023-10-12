В Германии нашли новый вариант для эвакуации немцев из Израиля

Власти Германии будут эвакуировать граждан государства с территории Израиля не только с помощью самолетов, пишет Bild. По информации издания, МИД ФРГ обещает организовать паром до Кипра для вывоза немцев.

«Точный порт отправления [парома из Израиля на Кипр] не был назван из-за опасений, что туда могут броситься люди, не зарегистрированные в кризисном списке МИД Германии, и которые не были специально проинформированы о поездке на пароме», — говорится в сообщении.

Как отмечает Bild, немецкие авиакомпании осуществляют по четыре спасательных рейса из Израиля в сутки. Издание подчеркивает, что речь идет о полетах, организованных МИД ФРГ. Все коммерческие рейсы немецких авиакомпаний в еврейское государство временно приостановлены на фоне атаки ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

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