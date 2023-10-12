Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии нашли новый вариант для эвакуации немцев из Израиля

МИД ФРГ собирается использовать паром до Кипра для вывоза немцев из Израиля

close
100%
Itai Ron/Reuters

Власти Германии будут эвакуировать граждан государства с территории Израиля не только с помощью самолетов, пишет Bild. По информации издания, МИД ФРГ обещает организовать паром до Кипра для вывоза немцев.

«Точный порт отправления [парома из Израиля на Кипр] не был назван из-за опасений, что туда могут броситься люди, не зарегистрированные в кризисном списке МИД Германии, и которые не были специально проинформированы о поездке на пароме», — говорится в сообщении.

Как отмечает Bild, немецкие авиакомпании осуществляют по четыре спасательных рейса из Израиля в сутки. Издание подчеркивает, что речь идет о полетах, организованных МИД ФРГ. Все коммерческие рейсы немецких авиакомпаний в еврейское государство временно приостановлены на фоне атаки ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

Ранее в России назвали причины войны на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий