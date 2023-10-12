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США заявили, что вступятся за Израиль в случае атаки на него других стран

Блинкен: США вступятся за Израиль в случае атаки со стороны другого государства

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Jacquelyn Martin/AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты вступятся за Израиль в случае атаки на него других государств или террористов, передает ТАСС.

«Мы повторим кристально-ясное предупреждение, с которым президент Байден выступил вчера. Оно обращено к любому противнику: будь то государство или внегосударственное образование. Не стоит! США поддержат Израиль», — сказал он.

Также Энтони Блинкен заявил, что Израилю в борьбе с группировкой ХАМАС нужно избегать нанесения сопутствующего ущерба мирному населению вне зависимости от национальности и вероисповедания.

12 октября Блинкен встретился с Нетаньяху в Израиле.

Канцелярия израильского премьера сообщила, что Нетаньяху провел встречу с Блинкеном в штабе министерства обороны в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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Война в Израиле
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