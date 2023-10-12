Премьер Израиля снова поговорил по телефону с Байденом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети X заявил, что в пятый раз за шесть дней эскалации конфликта Израиля с ХАМАС провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом.

«Только что разговаривал с президентом Байденом и поблагодарил его за сильные слова поддержки, а также за его безоговорочную поддержку Государства Израиль», — отмечается в его сообщении.

До этого Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл с визитом в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта, выразил мнение, что ни одно из государств не должно контактировать с палестинским движением ХАМАС, а делающие это страны должны подвергнуться санкциям.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.