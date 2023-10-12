В МИД РФ заявили о тревожности Москвы из-за ситуации на Корейском полуострове

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что ситуация на Корейском полуострове тревожит Россию. Его слова передает ТАСС.

«То, что происходит на Корейском полуострове, нас в значительной степени тревожит, потому что тенденции, к сожалению, не очень оптимистичные в силу той линии, которую выбрали Соединенные Штаты и их союзники в отношении и КНДР, и в отношении вообще ситуации на полуострове», — сказал дипломат.

Руденко отметил, что в результате непродуманных действий Вашингтона и его партнеров решение корейской ядерной проблемы только отдаляется.

Исследователь Национального управления аэрокосмических технологий КНДР Ли Сон Чжин заявил, что милитаризация космоса США может привести к ядерной войне. По его словам, цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы использовать космическое пространство для наращивания возможностей нанесения превентивного удара по соседним странам, обеспечивая таким образом военное превосходство над региональными военными державами, в том числе Кореей, Китаем и Россией.

В сентябре посольство РФ в Сеуле обвинило США в напряженности на Корейском полуострове. В дипмиссии подчеркнули, что опасность Южной Корее исходит не от действий России, а «от бурной и несоразмерной военной активности Республики Корея и США на полуострове».

В Южной Корее рассказали о последствиях для России в случае передачи КНДР вооружений.