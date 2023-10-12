Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин

Россия и Китай работают над новыми договоренностями в свете планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Пекин. Заключение соглашений анонсировал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Мы работаем над такими договоренностями», — отметил дипломат.

11 октября МИД Китая уточнил даты проведения форума, на который приедет Путин. По словам представителя внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, мероприятие пройдет в Пекине с 17 по 18 октября.

29 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин приедет в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь». Информацию о подготовке участия Путина в китайском форуме подтверждали и в Совете федерации, и в Кремле. 20 сентября президент России сообщил на встрече с главой МИД Китая Ван И в Москве, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о визите Путина в Китай.