Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин

МИД: РФ и Китай заключат новые экономические соглашения во время визита Путина

close
100%
Михаил Терещенко/РИА Новости

Россия и Китай работают над новыми договоренностями в свете планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Пекин. Заключение соглашений анонсировал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Мы работаем над такими договоренностями», — отметил дипломат.

11 октября МИД Китая уточнил даты проведения форума, на который приедет Путин. По словам представителя внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, мероприятие пройдет в Пекине с 17 по 18 октября.

29 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин приедет в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь». Информацию о подготовке участия Путина в китайском форуме подтверждали и в Совете федерации, и в Кремле. 20 сентября президент России сообщил на встрече с главой МИД Китая Ван И в Москве, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о визите Путина в Китай.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий