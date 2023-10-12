Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что армия его страны не будет обстреливать атомную электростанцию в Запорожской области. Эти слова председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов посчитал «явкой с повинной», передает РИА Новости.

По его мнению, глава Украины фактически признался в организациях атак на объект энергетической инфраструктуры. Рогов подчеркнул, что данное высказывание является «проколом» со стороны украинских властей.

«Это, по сути, явка с повинной. Зачем теперь обещать не обстреливать, если ранее Зеленский говорил и заверял весь мир, что никогда не обстреливал», — подчеркнул руководитель движения.

Он добавил, что глава государства самостоятельно опроверг «абсурдные версии» Киева о ситуации на атомной электростанции. В частности, это касается сделанных ранее заявлений об обстрелах ЗАЭС только российскими военными.

10 октября гендиректор МАГАТЭ сообщил, что обсудил с украинским лидером обстановку в районе Запорожской АЭС. По словам Гросси, Зеленский дал ему обещание напрямую не атаковать станцию.

Ранее начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о попытках Киева взять ЗАЭС под свой контроль.