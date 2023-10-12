Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рогов назвал «явкой с повинной» обещание Зеленского не атаковать ЗАЭС

Рогов: обещание Зеленского не обстреливать ЗАЭС является явкой с повинной

close
100%
Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что армия его страны не будет обстреливать атомную электростанцию в Запорожской области. Эти слова председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов посчитал «явкой с повинной», передает РИА Новости.

По его мнению, глава Украины фактически признался в организациях атак на объект энергетической инфраструктуры. Рогов подчеркнул, что данное высказывание является «проколом» со стороны украинских властей.

«Это, по сути, явка с повинной. Зачем теперь обещать не обстреливать, если ранее Зеленский говорил и заверял весь мир, что никогда не обстреливал», — подчеркнул руководитель движения.

Он добавил, что глава государства самостоятельно опроверг «абсурдные версии» Киева о ситуации на атомной электростанции. В частности, это касается сделанных ранее заявлений об обстрелах ЗАЭС только российскими военными.

10 октября гендиректор МАГАТЭ сообщил, что обсудил с украинским лидером обстановку в районе Запорожской АЭС. По словам Гросси, Зеленский дал ему обещание напрямую не атаковать станцию.

Ранее начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о попытках Киева взять ЗАЭС под свой контроль.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий