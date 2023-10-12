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Латвия остановит работу двух КПП на границе с Россией с 16 октября

LSM: МВД Латвии готовится 16 октября остановить работу двух КПП на границе с РФ

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Ints Kalnins/Reuters

МВД Латвии подготовило проект о приостановке работы двух КПП на границе с Россией с 16 октября, сообщает портал LSM.

«Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска через границу Педедзе и Виентули, реагируя на решение России существенно ограничить возможности въезда граждан Украины из третьих стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Виентули является единственным наземным пограничным пунктом, через который в Россию с понедельника могут въезжать граждане Украины.

По данным издания, работу КПП планируется остановить с 16 октября. Внешнеполитическое ведомство Латвии обязуется сообщить о решении Риги российским коллегам.

19 сентября сообщалось, что Латвия закроет один из двух КПП на границе с Белоруссией — Силене — объясняя это наплывом нелегальных мигрантов. Позже в Белоруссии рассказали, как отреагируют на блокаду грузо- и пассажиропотоков Латвией.

Таможенное управление Латвии с 12 сентября запретило въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу.

Ранее стало известно, что запрет на въезд авто граждан России действовал и до пояснения Еврокомиссии.

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