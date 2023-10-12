МИД Чехии вызвал российского посла

Посол России в Праге Александр Змеевский вызван в МИД Чехии. Об этом сообщает телеканал CT24 со ссылкой на дипведомство.

Уточняется, что глава МИД Чехии Ян Липавский принял решение о вызове посла РФ. В посольстве указали, что это связано «с российским ударом по украинскому населенному пункту Гроза».

До этого в пресс-службе российского посольства в Австрии заявляли, что Украина и страны Запада «придерживаются отработанной схемы, вновь обвиняя российскую сторону в нанесении ракетного ударе по украинскому селу Гроза еще до старта расследования».

5 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе ракеты по продуктовому магазину и кафе в Харьковской области, где проходили поминки, и обвинил в этом Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, подчеркнул, что российские войска не наносят ударов по гражданским объектам на Украине.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.