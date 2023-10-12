Эксперты объяснили, почему Египет не хочет принимать беженцев из сектора Газа

Беженцы из сектора Газа могут ухудшить экономическую и политическую обстановку в Египте, сказал газете «Взгляд» эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, комментируя нежелание страны решить палестинскую проблему переселением жителей Газы на другую территорию.

По его мнению, египетская сторона не хочет принимать палестинцев, потому что в этом случае ей придется оказывать им материальную помощь и решать вопросы расселения.

«Все это создаст колоссальную нагрузку на экономику страны. Кроме того, возникает серьезная угроза дестабилизации уже внутри самого Египта. Вполне вероятно, что вместе с гражданским населением границу пересекут и сторонники ХАМАС. В этом случае с территории страны могут начаться обстрелы Израиля, что еще больше усложнит политическую ситуацию в регионе», — пояснил эксперт.

Аналогичной точкой зрения в беседе с газетой поделился старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его словам, на территории сектора Газа живут порядка двух миллионов человек, которые могут оказать нагрузку на экономику Египта. Востоковед также подчеркнул, что многие беженцы могут быть сторонниками ХАМАС.

12 октября газета Jerusalem Post писала, что Египет провел обсуждения с США и некоторыми другими странами, объявив, что не намерен открывать гуманитарные коридоры для беженцев из сектора Газа. После этого издание Axios сообщало, что Израиль и Египет договорились создать специальный маршрут для эвакуации беженцев.

Напомним, что 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». После этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в Европарламенте предрекли новую волну миграции в ЕС из-за войны в Израиле.