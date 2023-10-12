Кулеба заявил, что «политические турбулентности» не помешают поддержке Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Киев сможет пройти «через все политические турбулентности и избирательные процессы», которые происходят на мировой арене, и сохранить на себе внимание. Его слова приводит «Европейская правда».

Министр иностранных дел Украины подчеркнул необходимость сохранения поддержки страны до достижения ею «стратегических целей».

Он также отметил, что Европейский союз (ЕС) увеличивает роль в помощи Украине, в то время как США больше углубляются во внутриполитические избирательные процессы. По мнению Кулебы, это демонстрирует «все большую глобальную роль и силу Европы».

До этого министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал международное сообщество продолжать уделять внимание Украине, несмотря на конфликт между ХАМАС и Израилем.

До этого представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта никак не повлияет на отправку Украине помощи от Евросоюза.

Ранее Песков заявил об усталости жителей страны Запада от Зеленского и Украины.