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В США назвали неожиданным появление Зеленского в штаб-квартире НАТО

Politico: Зеленский сделал в НАТО отчаянное заявление из-за сокращения помощи

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября неожиданно посетил штаб-квартиру НАТО, расположенную в Брюсселе, и принял участие в заседании министров обороны стран — участниц организации. При этом в ходе совещания он сделал отчаянное заявление, пишет американская газета Politico.

В материале указано, что главе государства пришлось пойти на такой шаг из-за возобновившегося наступления Вооруженных сил РФ на восточных участках фронта. При этом, по мнению авторов публикации, уже зимой российские войска могут начать широкое продвижение в зоне боевых действий.

«Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов», — уточняется в статье.

Издание добавило, что во время заседания украинский лидер высказался об эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Как сказал президент, происходящее на Ближнем Востоке не отодвинет его страну на второй план.

Однако авторы материала подчеркнули, что слова Зеленского не совсем соответствуют действительности. В последние несколько дней внимание стран НАТО было отвлечено не только на палестино-израильское противостояние, но и на утечку газа на финско-эстонском трубопроводе Balticconnector.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин оценил способность страны одновременно снабжать вооружениями Израиль и Украину.

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