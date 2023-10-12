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В США призвали Израиль беречь мирное население в борьбе с боевиками ХАМАС

Блинкен: в борьбе с ХАМАС Израилю следует беречь мирное население

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Jacquelyn Martin/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Израилю в борьбе с боевиками ХАМАС необходимо избегать нанесения сопутствующего ущерба мирному населению вне зависимости от национальности и вероисповедания, передает ТАСС.

«Очень важно принять все возможные меры, чтобы не нанести ущерба мирным жителям. Мы скорбим обо всех унесенных [в ходе конфликта] жизнях вне зависимости от веры и национальности», — отметил он.

12 октября Госсекретарь США Блинкен встретился с Нетаньяху в Израиле.

Канцелярия израильского премьера сообщила, что Нетаньяху провел встречу с Блинкеном в штабе министерства обороны в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

После встречи в расширенном формате Нетаньяху и Блинкен проведут переговоры наедине, а после выступят с заявлением для СМИ.

В дальнейшем состоится еще одна встреча в расширенном составе, в которой примут участие министр обороны Израиля Йоав Галант, глава партии «Государственный лагерь» Бени Ганц и депутат парламента Гади Айзенкот.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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