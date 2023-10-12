МИД предупредил Финляндию об ответе в случае изъятия имущества граждан РФ

МИД РФ рассматривает планы правительства Финляндии разработать механизмы изъятия у россиян принадлежащей им недвижимости как очередное намерение Хельсинки ущемить права граждан. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, слова которой опубликовал сайт внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, заявление министра юстиции Финляндии Лины Мери о том, что финское правительство разрабатывает механизмы «облегченного» изъятия у россиян принадлежащей им в этой стране недвижимости еще раз подтверждают русофобскую сущность политики нынешних властей страны.

«Мы не оставим без должного ответа такие действия так называемого цивилизованного финского государства», — сказала Захарова.

Она отметила, что Хельсинки лишь на словах придерживающегося ценности «незыблемости частной собственности».

Представитель МИД напомнила, что все началось с тотального ограничения поездок, затем был запрет на ввоз автомобилей с российскими номерами, прекращение оплат по банковским инструментам. По словам Захаровой, финны изобретают все новые и новые санкции, ведя дело «к полному абсурду».

12 октября Вована и Лексуса обвинили в мошенничестве за пранк главы МИД Финляндии.

Ранее финский журналист пришел к выводу, что россияне больше не поверят Хельсинки.