Блинкен заявил, что США всегда будут поддерживать Израиль

Американские власти всегда будут поддерживать и защищать Израиль. С таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по итогам встречи.

» <…> вы можете быть достаточно сильны, чтобы защитить себя в одиночку, однако пока существует Америка, вы не останетесь одни», — сказал он.

Глава Госдепа отметил, что Белый дом всегда будет на стороне Израиля. Он обратил внимание, что США поддерживают формирование в стране чрезвычайного правительства, которое показало «единство и решимость израильского общества».

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США ведут дипломатическую работу на Ближнем Востоке, чтобы палестино-израильский конфликт не распространился. Кроме того, Вашингтон контактирует с Израилем по вопросу освобождения удерживаемых ХАМАС заложников.

12 октября Блинкен приобнял Нетаньяху со словами поддержки. Он заявил, что «мы никуда не уйдем» и крепко пожал ему руку.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.