В Литве призвали сохранять «приверженность» Украине на фоне войны в Израиле

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал международное сообщество продолжать уделять внимание Украине, несмотря на конфликт между ХАМАС и Израилем. Об этом он заявил во время встречи с главой МИД Египта, пишет LRT.

«Когда мы фокусируемся на Израиле и Палестине, очень важно сохранять приверженность Украине, поскольку она продолжает бороться с …агрессией», — заявил Ландсбергис.

Он отметил, что географически противостояние России и Украины проходит в Европе, однако оно имеет глобальное влияние на весь остальной мир.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин говорил, что правительство США «может и будет» оказывать военную поддержку Украине и Израилю. Также он анонсировал создание нескольких коалиций западных государств по оказанию помощи Киеву. Министр обороны уточнил, что США возглавят одну из коалиций по развитию собственных Воздушных сил Украины. По его словам, важным направлением работы станет передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16.

До этого представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта никак не повлияет на отправку Украине помощи от Евросоюза.

Ранее глава украинской разведки заявил, что конфликт в Израиле негативно скажется на Украине.