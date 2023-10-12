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Нарышкин: западные спецслужбы ведут работу с террористическими группами в ЦАР и Мали

Глава СВР Нарышкин: западные спецслужбы ведут работу с террористами в ЦАР и Мали

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Пресс-служба Российского исторического общества

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы стран Запада ведут работу с террористическими группами в Африке, нацеливая их на совершение терактов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Мали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР.

«У нас имеется достоверная информация, что западные спецслужбы уже ведут работу с местными террористическими группировками, нацеливая их на совершение терактов и диверсий против объектов инфраструктуры на территории Мали и ЦАР», — заявил он.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о необходимости добиться устойчивого сотрудничества незападных стран для становления нового миропорядка. Нарышкин отметил, что на Западе существует убежденность в собственном праве на глобальную гегемонию.

Ранее Нарышкин счел выражение «англичанка гадит» актуальным.

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