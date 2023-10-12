РФ не будет уведомлять Совет Европы о введении военного или чрезвычайного положения

Госдума приняла закон об отмене уведомления генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении военного или чрезвычайного положения в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

«Закон исключает из действующих законов о чрезвычайном и о военном положении нормы об информировании Генерального секретаря Совета Европы о введении (прекращении) такого положения на территории России», — говорится в сообщении.

Обязательства об информировании Совета Европы были связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой 4 ноября 1950 года. В марте 2022 года Россия вышла из состава Совета Европы, потому и действие конвенции в отношении России прекращено.

Как заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, Совет Европы «изжил себя», так как его решения «принимаются под диктовку Вашингтона», который ослабляет и создает напряжение между европейским государствами.

Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.