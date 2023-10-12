Песков заявил об усталости жителей страны Запада от Зеленского и Украины

У налогоплательщиков стран Запада возникает все больше вопросов о том, куда и как расходуются выделяемые на Украину средства, президенту этого государства Владимиру Зеленскому придется дать на них ответ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По мнению представителя Кремля, граждане западных стран, в частности США, попросту устали от самого Зеленского и украинского вопроса.

«Это все будет добавлять вопросов к Зеленскому лично, и ему придется на них отвечать», — заявил Песков.

12 октября Международный фонд поддержки Украины (IFU), который под председательством Великобритании объединяет Данию, Норвегию, Швецию, Нидерланды, Исландию и Литву, объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной поддержки на сумму более чем в £100 млн (примерно $123 млн).

В этот же день газета The Washington Post сообщила, что США наращивают усилия с целью передачи Украине замороженных на Западе активов России.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.