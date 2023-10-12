Путин заявил, что рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Киргизией

Президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в честь 20-летия российской авиационной базы «Кант» сообщил, что рассчитывает на то, что военное и военно-техническое сотрудничество Российской Федерации и Киргизии будут в дальнейшем только крепнуть и расширяться в интересах обеспечения безопасности двух стран, передает РИА Новости.

«Рассчитываю, что наши союзнические отношения, символом которых является присутствие в «Канте» российского военного контингента, будут и дальше крепнуть, расширяться в интересах обеспечения безопасности двух государств», — сказал он.

Также Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация и Киргизия активно переходят в обоюдной торговле на национальные валюты, в коммерческих сделках доля рубля достигла 83%.

12 октября Владимир Путин посетил мемориальный комплекс «Ата-Бейит» («Могила отцов») в Киргизии, где возложил венок к монументу.

До этого президент России начал переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. В повестке дня — вопросы развития двусторонних отношений в политической, экономической, военной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам встречи ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».