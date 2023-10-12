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Блинкен приобнял Нетаньяху со словами поддержки

Блинкен сказал Нетаньяху, что США рядом и никуда не уйдут

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильский лидер опубликовал видео на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Мы здесь. Мы никуда не уйдем», — заявил Блинкен, приобнял Нетаньяху и крепко пожал ему руку.

Утром 12 октября стало известно, что глава Госдепа отправился в Израиль. Перед отлетом он заявил, что американские власти поддерживают израильский народ. Визит Блинкена ранее анонсировал официальный представитель государственного департамента Мэттью Миллер.

Через несколько часов агентство Reuters передало, что самолет госсекретаря США приземлился в Израиле.

Затем канцелярия израильского премьера сообщила, что Нетаньяху провел встречу с Блинкеном в штабе министерства обороны в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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