Песков оценил ратификацию российско-киргизского соглашения об объединенной ПВО

Соглашение между РФ и Киргизией, касающееся создания совместной системы противовоздушной обороны (ПВО), является большим достижением для обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как сказал представитель российского президента, наличие подобных средств защиты — это очень важный вопрос. При этом он еще раз подчеркнул, что речь идет именно о развитии объединенной системы ПВО.

«Это большое достижение для России и Кыргызстана», — сказал Песков.

11 октября депутаты киргизского парламента ратифицировали договор между Москвой и Бишкеком о создании совместной системы противовоздушной обороны. Соответствующая информация появилась на сайте законодательного органа республики.

В заявлении было указано, что парламентарии одобрили проект закона сразу в трех чтениях. Также на заседании выступил министр обороны страны Алмазбек Карасартов, который представил документ законодателям и сообщил о планах разместить технику на земельном участке рядом с российской авиабазой в городе Кант.

Ранее президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение о создании объединенной системы ПВО с Киргизией.