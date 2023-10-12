Лукашенко вылетел в Бишкек с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Бишкек для участия в саммите СНГ, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По информации пресс-службы белорусского лидера, 13 октября в Бишкеке он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Отмечается, что Лукашенко представит позицию и предложения Белоруссии по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества.

Участники саммита обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и примут ряд совместных заявлений, запланировано также внесение изменений в правовые акты Содружества и обсуждение вопроса об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ, говорится в сообщении пресс-службы.

12 октября в Бишкеке также прошли переговоры президента Киргизии Садыра Жапарова с президентом РФ Владимиром Путиным, который прибыл в Бишкек утром.

Несколькими днями ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил Жапарову, что не сможет принять участие в предстоящем саммите СНГ.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.