Путин заявил, что Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах

Президент России Владимир Путин по итогам российско-киргизских переговоров заявил, что Российская Федерация и Киргизия активно переходят в обоюдной торговле на национальные валюты, в коммерческих сделках доля рубля достигла 83%, передает РИА Новости.

«Наши страны выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%», — сказал он.

12 октября Владимир Путин посетил мемориальный комплекс «Ата-Бейит» («Могила отцов») в Киргизии, где возложил венок к монументу.

До этого президент России начал переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

Ожидается, что главы двух государств обсудят вопросы развития двусторонних отношений в политической, экономической, военной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам встречи ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов.

Рано утром 12 октября Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию.

13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».