Путин заявил, что Россия и Киргизия активно переходят на расчеты в нацвалютах

Президент России Владимир Путин по итогам российско-киргизских переговоров заявил, что Российская Федерация и Киргизия активно переходят в обоюдной торговле на национальные валюты, в коммерческих сделках доля рубля достигла 83%, передает РИА Новости.
«Наши страны выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%», — сказал он.
12 октября Владимир Путин посетил мемориальный комплекс «Ата-Бейит» («Могила отцов») в Киргизии, где возложил венок к монументу.
До этого президент России начал переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым.
Ожидается, что главы двух государств обсудят вопросы развития двусторонних отношений в политической, экономической, военной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам встречи ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов.
Рано утром 12 октября Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию.
13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.
Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».